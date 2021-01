Bce: gravi rischi per le economie dell'area euro nonostante l'arrivo del vaccino. Disavanzi elevati per Italia, Francia Spagna e Slovacchia

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - L'annuncio del via libera anche al secondo vaccino da parte dell'Ema e l'avvio delle vaccinazioni non modificherà la situazione di fragilità in cui si trova il sistema economico in area UE. La previsione arriva con la diffusione del bollettino della BCE in cui sono evidenziati i gravi rischi "per le economie dell'area dell'euro e del resto del mondo". Secondo la banca europea è previsto "un nuovo calo significativo dell'attività nel quarto trimestre". Nel 2021 Italia, Spagna, Francia e Slovacchia registreranno i disavanzi "più elevati", superiori al 7,5% del Pil. La Bce ribadisce il rilancio a 1.850 mld del piano di acquisti di debito "almeno fino alla fine di marzo 2022", e il potenziamento del maxi-finanziamento Tltro-III per il credito all'economia. - (PRIMAPRESS)