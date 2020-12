Le bici e Ktm spingono la crescita dei componenti frenanti della spagnola Galfer al 15%

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Le biciclette spingono la performance della spagnola Industrias Galfer, S.A. che concluderà il 2020 con un fatturato superiore del 15% rispetto all’ anno precedente, nonostante sia stata costretta a chiudere le proprie strutture a marzo a causa del confinamento per il Covid-19. Per il produttore di componenti frenanti per moto e biciclette ha aumentato la sua attività di produzione per effetto del fenomeno bici. Nella Moto, da segnalare l'ampliamento della collaborazione con il gruppo KTM, dove GALFER ha fornito i dischi freno per l'intera nuova gamma GAS GAS, marchio recentemente acquisito dal gruppo. - (PRIMAPRESS)