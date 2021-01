Bankitalia: rivede a ribasso la stima del Pil nel 2021rispetto alle previsioni di Luglio. Passa da 4,5% a 3,5%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Forte contrazione dell'economia italiana nell'ultimo trimestre 2020 (-3,5%), tornerà ad espandersi dalla primavera. Così Bankitalia.Nel 2020 il Pil ha avuto un crollo del 9,2% e tornerà a crescere del 3,5% in media quest'anno, un punto in meno sulle stime di luglio. "I timori di contagio,più che le misure restrittive,frenano i consumi di servizi", per Bankitalia,che vede "rischi elevati" sulla ripresa.Rallentata in autunno la ripresa dell'occupazione vista in estate.Un terzo delle famiglie pensa di ridurre i consumi. - (PRIMAPRESS)