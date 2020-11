Bankitalia: ripresa più lenta del previsto nel 2021. Possibile flessione anche del Pil

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo Confindustria arriva anche il report di Bankitalia sul rallentamento della ripresa per l’Italia. La ripresa nel 2021 sarà "verosimilmente più lenta del previsto". Lo prevede il capo Dipartimento Economia e Statistica di Bankitalia, nell'audizione sulla Manovra nelle commissioni bilancio di Camera e Senato. Nel IV trimestre 2020, ha detto "è plausibile una flessione del pil anche se più contenuta rispetto a primavera. E' probabile che il risultato per l'anno risulti comunque in linea con quanto prefigurato in ottobre". Sul Recovery Fund: serve attenzione alla fase esecutiva, ed evitati sprechi, ritardi e inefficienze. - (PRIMAPRESS)