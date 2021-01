Autonomi: cenerentole dei ristori. Cgia: "Se fossero omologati al pubblico impiego lo Stato doveva riconoscere circa 250 miliardi"

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Secondo uno studio della Cgia di Mestre se gli autonomi fossero stati messi sullo stesso piano dei lavoratori del pubblico impiego, lo Stato avrebbe dovuto riconoscere loro una somma pari all’importo del Recovery Fund, cioè di circa 250 miliardi di euro. “Ma fino ad oggi a questa categoria - sostengono in Cgia - con le misure a contrasto della crisi per la pandemia, l’esecutivo ha erogato solo 29 miliardi al netto delle agevolazioni in materia di credito e dell'effetto dello slittamento di alcune scadenze fiscali”. - (PRIMAPRESS)