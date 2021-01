Auto: è nata Stellantis, la big company tra Fca e la francese Psa. Primo azionista è Exor della famiglia Agnelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nasce il gruppo "Stellantis" dalla fusione tra Fca e Psa. L'unione tra il gruppo italiano e quello francese vale 44 miliardi di capitalizzazione. Convocate le rispettive assemblee degli azionisti, a porte chiuse per le restrizioni anti-Covid. Il primo azionista del nuovo nato è la Exor della famiglia Agnelli, con il 14,4%. Poi c'è Peugeot, lo Stato francese (attraverso Bpi) e i cinesi di Dongfeng. La nuova casa automobilistica potrebbe sfiorare un fatturato da 200 miliardi,con 9 milioni di veicoli l'anno.

Il Risultato della fusione tra i due gruppi fissato la sua sede operativa in Olanda e le due principali cariche di riferimento saranno, quella di John Elkann in qualità di presidente, e di Carlos Tavares come amministratore delegato. All'ex ceo di Fca Mike Manley, invece, sono state affidate le attività in Nord America, uno dei due mercati cruciali insieme alla Cina che il Gruppo dovrà affrontare al più presto se vuole arrivare ai piani più alti nel mondo. - (PRIMAPRESS)