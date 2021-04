Assicurazioni: il gruppo europeo Relyans chiude il 2020 con un +2,7%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'anno difficile dell'economia che ha visto la sofferenza di molti gruppi in tutti i settori per l'anno 2020, i risultati raggiungi da Relyens, il gruppo mutualistico europeo che opera nella gestione del rischio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ha avuto un significativo mantenimento dei valori di profitto generando anche un significativo +2,7%. In un contesto macroeconomico sfavorevole per la crisi da Covid-19, il Gruppo transalpino, ha racclto premi nel 2020 per 915 milioni di euro, in crescita del 2,7% (891 milioni di euro nel 2019). Il fatturato ha raggiunto i 488 milioni di euro, in lieve aumento rispetto al 2019 (+0,8% ossia 484 milioni di euro). È suddiviso in attività assicurativa (427,2 milioni di euro), attività di intermediazione (49,7 milioni di euro) e attività di servizi (gestione del rischio, consulenza e formazione). Questi ultimi hanno risentito più direttamente della crisi sanitaria e nel 2020 sono scesi a 10,8 milioni di euro (contro i 13,4 milioni di euro del 2019). Diretta conseguenza delle difficoltà legate al mercato francese e al contesto europeo sfavorevole, l’utile netto del Gruppo mostra per il secondo anno una perdita di -2,9 milioni di € (-5,7 milioni di euro nel 2019) nonostante un risultato finanziario in crescita. - (PRIMAPRESS)