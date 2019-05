Uilm: Palombella «E’ fondamentale ora scioperare tutti insieme, dinanzi alle esigenze di un Paese fermo»

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Per la prima volta in Campania, oggi si è tenuta a Salerno la prima Assemblea dei Territori della Uilm Campania dal tema «Verso il Contratto», a cui hanno preso parte Nicola Trotta, segretario della Uilm di Salerno, Antonio Accurso segretario generale regionale della Uilm, Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Roberto Toigo, segretario organizzativo nazionale della Uilm nazionale. Ha concluso l’evento Rocco Palombella, segretario generale nazionale della Uilm. Quella avviata oggi è una nuova iniziativa politica della Uilm Campania che riunisce tutte le rsu e gli attivisti delle tute blu della Uil regionale (saranno circa 250 partecipanti in rappresentanza di più di 8000 iscritti) per confrontarsi sui temi più rilevanti del territorio. «Quest'anno – commenta Antonio Accurso - oltre alle vertenze più critiche ci inseriamo in un percorso di consultazione della Uilm Nazionale sul contratto nazionale in vista della presentazione della nuova piattaforma per il rinnovo. Siamo partiti da Salerno per accendere un focus su una provincia che ha vissuto un ridimensionamento della presenza industriale e oggi vive una realtà parcellizzata in medie e piccole aziende da cui rilanciare sia l'iniziativa sindacale che politica». Quella di oggi è stata anche l'occasione per confrontarsi sui temi dell'iniziativa politica in vista del prossimo sciopero generale della categoria previsto per il 14 giugno. «Quando i risultati e le risposte da questo governo non arrivano, quando le nostre istanze, le esigenze dei nostri lavoratori non vengono ascoltate, noi non possiamo restare a guardare, dobbiamo agire», ha infatti affermato Giovanni Sgambati, leader della UIL Campania, proprio in preparazione dello sciopero unitario nazionale dei metalmeccanici del 14 giugno a sostegno del rilancio dell’industria, degli investimenti pubblici e privati, dell’occupazione e dei salari. Dopo alcune ore di dibattito le conclusioni dell’assemblea sono state affidate al segretario generale nazionale della Uilm, Rocco Palombella. «Abbiamo voluto da tempo queste assemblee regionali – spiega il leader della Uilm - per fare il punto e la verifica sullo stato di applicazione del contratto nazionale di lavoro, rinnovato nel 2016, che scadrà a giugno e per il quale dovremmo a breve presentare una piattaforma». «Lo facciamo sapendo che la situazione del Paese continua ad essere complicata – ha aggiunto Palombella – e quindi i rinnovi contrattuali soprattutto quello dei metalmeccanici e di Federmeccanica rappresenta l’apripista per tutti gli altri contratti. Lo facciamo anche per elaborare quelli che devono essere i nuovi punti da inserire in piattaforma». «Ma è anche un’assemblea che prepara allo sciopero nazionale del 14 – ha sottolineato ancora il numero uno della Uilm - dichiarazione di sciopero non fatta a cuor leggero, considerando la situazione del Paese ed in particolare del settore metalmeccanico e manifatturiero. E’ fondamentale in questo momento far sentire la protesta dei metalmeccanici tutti insieme, dinanzi alle esigenze di un Paese fermo». - (PRIMAPRESS)