UE ancora fuori dalla guerra dei dazi di Trump ma i mercati sono in fibrillazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - La guerra dei dazi iniziata da Donald Trump, sta sconvolgendo i mercati. La Borsa di Tokio è stata la peggiore anche per lo spauracchio di una politica più restrittiva della Federal Reserve. Ieri anche i mercati europei hanno dovuto cedere qualche punto anche se però L’Unione rimane esclusa al momento dai dazi americani su acciaio e alluminio. E’ il frutto della trattativa a macchia di leopardo di Trump che per adesso ha messo nel mirino delle super-tassazioni per i prodotti importati, le due potenze Cina e Russia. Robert Lighthizer, rappresentante per il Commercio, dinanzi alla commissione finanze del Senato, a Washington ha spiegato che diversi alleati degli americani nella fase iniziale saranno esentati dai dazi su acciaio e alluminio che entreranno in vigore nelle prossime ore. Rimangono esclusi per ora, insieme all'Ue anche Argentina, Australia, Brasile e Corea del Sud. Canada e Messico erano già stati lasciati fuori dalla lista dei paesi soggetti ai dazi, in attesa della rinegoziazione del trattato Nafta. - (PRIMAPRESS)