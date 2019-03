Principato di Monaco, primo paese extra Cina a copertura 5G con Huawei

(PRIMAPRESS) - MONACO - Se in Italia la polemica sulla visita di Xi Jinping e delle trattative commerciali viste come un monopolio cinese hanno bloccato di fatto l’ingresso del 5G, così non è stato per il Principato di Monaco che sarà il primo paese al di fuori dalla Cina ad avere una copertura 5G assicurata dal colosso Huawei.

Gli Usa da tempo facevano pressioni perché gli europei sbarrassero la strada a Huawei nella rete 5G: la Francia finora non ha escluso la partecipazione del gigante delle telecomunicazioni cinese, lo stesso ha fatto la Germania., mentre la Danimarca ha scelto la via opposta, affidandosi alle infrastrutture della svedese Ericsson, subentrata a Huawei con cui l’operatore di Copenaghen aveva firmato, nel 2013, un contratto di fornitura per le soluzioni di rete. Nonostante i tanti motivi di frizione, Parigi intende coinvolgere maggiormente la Cina come partner in risposta alla politica 'America First' portata avanti dall'amministrazione Trump.

Insomma la chiacchierata visita in Italia del presidente cinese ora vedrà anche altre sorprese nell’incontro tra Xi Jinping e Macron. - (PRIMAPRESS)