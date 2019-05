Meeting Italia-Germania sul futuro di finanza e banche nell'Europa post Brexit

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 10 i punti cardine della discussione che si è tenuta a Roma nel summit Italia-Germania tra le delegazioni della Federazione Italiana Banche Assicurazioni e Finanza della FeBaf che riunisce 13 associazioni finanziarie italiane, sul futuro dell’Unione Europea dopo Brexit.

Dal rafforzamento dell’Unione Economica e Monetaria al completamento dell’Unione Bancaria e dell’Unione dei Mercati dei Capitali (CMU), dall’implementazione degli accordi di Basilea agli sviluppi della finanza sostenibile nei due Paesi e in Europa al finanziamento delle infrastrutture e delle piccole e medie imprese europee; il ruolo degli investitori istituzionali; un primo bilancio della Mifid II, la direttiva su mercati e strumenti finanziari entrata in vigore nel 2018; le prospettive del settore alla luce del fintech.

Le due federazioni guidate rispettivamente da Innocenzo Cipolletta (Vice Presidente FeBAF) e Kolja Gabriel (Bundesverband deutscher Banken-BdB) si sono confrontate attraverso i 30 delegati dei settori finanziari italiano e tedesco.

Le due delegazioni hanno pertanto invitato le autorità europee alla prudenza rispetto all’implementazione di Basilea. Nuove regole non dovranno rendere problematici gli impieghi da parte delle banche europee appesantendo il “supporting factor per le PMI” e il sostegno a economia reale, finanziamento del settore immobiliare, famiglie, imprese, infrastrutture. Dovranno inoltre preservare la diversità del settore finanziario europeo. L’analisi degli esiti del voto europeo sarà l'oggetto per la quinta sessione del Dialogo già in programma a Berlino in autunno. - (PRIMAPRESS)