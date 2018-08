Marchionne in coma irreversibile, le dimissioni di Altavilla ed il titolo FCA va giù

(PRIMAPRESS) - TORINO - La notizia che arriva dalla clinica di Zurigo dove è ricoverato Sergio Marchionne, è quella che inevitabilmente tutti cercavano di non sentire mai: Sergio Marchionne è in coma irreversibile. In Borsa la notizia dei cambiamenti ai vertici del gruppo e dell’abbandono forzato di Marchionne, ha fatto scivolare i titoli del gruppo. E a peggiorare il clima è arrivata anche la notizia delle dimissioni di Alfredo Altavilla, numero uno della casa automobilistica per l'Europa, uno dei manager che era in corsa per la successione a Marchionne e che, probabilmente, non ha gradito le decisioni prese l’altro ieri dal CdA del Gruppo di FCA.Piazza Affari. Le azioni Fca, dopo un tonfo del 5% in avvio, riducono le perdite poi tornano a scivolare, e arretrano del 3% a 15,92 euro. Ferrari, alla cui presidenza siede ora Louis Carey Camilleri, perde invece il 4% a 114,7 euro. Cnh, il colosso dei trattori del gruppo, guidata ora da Suzanne Heywood, perde il 2% a 8,63 euro. Debole anche Exor (-3,6% a 54,56 euro) a monte della catena. - (PRIMAPRESS)