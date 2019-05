Lo scontro Tria-Salvini sull'eliminazione del bonus di 80 euro dal decreto "Famiglia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, annuncia l’intenzione di eliminare gli 80 euro introdotti da Renzi a titolo di bonus per aiutare le famiglie ma Matteo Salvini lo smentisce: “Non è all'ordine del giorno”. Una diatriba che finisce con l’impensierire chi si vedrà privato di questa piccola risorsa per arrivare a fine mese.

Giovanni Tria aveva ipotizzato una revisione sul bonus degli 80 euro, definito "un provvedimento fatto male", e annunciato che sul Dl famiglia non ci sarebbero le coperture necessarie. E da qui lo scontro con il vice-premier Salvini che in piena campagna elettorale non vuole sentir parlare di togliere soldi dalle tasche dei cittadini. - (PRIMAPRESS)