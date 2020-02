Lagarde (Bce): “La politica economica non può essere l’unico giocatore in campo”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, presentando l’Annual Report al Parlamento Europeo, lo ha detto senza mezzi termini: “La politica monetaria non dovrebbe essere l'unico giocatore in campo. Più a lungo rimangono in vigore le nostre misure accomodanti, maggiore è il rischio che gli effetti collaterali diventino più pronunciati".

Lagarde sottolinea che "siamo pienamente consapevoli che l'ambiente di bassi tassi di interesse influisce sui redditi da risparmio, sulla valutazione degli asset e sull'assunzione di rischi e sui prezzi delle case" e "stiamo monitorando attentamente i possibili effetti collaterali negativi". Tuttavia la numero uno della Bce, ha lanciato un monito: "anche altri settori politici, in particolare le politiche fiscali e strutturali, devono fare la loro parte".