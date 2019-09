La percezione di stabilità politica che tranquillizza i mercati e fa scendere lo spread a 150 punti base

(PRIMAPRESS) - MILANO - Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Londra segna un rialzo dello 0,31%, Parigi sale dello 0,97% e Francoforte dell'1,12%. Anche Piazza Affari,nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo M5S-Pd, apre in positivo con l'indice Mib che segna un rialzo dell'1,24%. In calo anche lo spread tra Btp e Bund che scende sotto i 150punti base.Euro poco mosso nei confronti del dollaro:la moneta unica vale 1,9076 dollari.Greggio Wti risale a 54,14 dollari al barile, Brent a 58,4 dollari. - (PRIMAPRESS)