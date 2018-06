La logistica energetica punta sul green, workshop di Assocostieri a Villa Diamante

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “La logistica energetica punta sul green”. È il titolo del workshop che Assocostieri ha organizzato a Villa Diamante in occasione della propria assemblea annuale. Presso la Sala Rubino si è discusso non solo di adempimenti normativi, ma soprattutto di scelte strategiche e sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico. Il workshop, promosso da Assocostieri con il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rappresentato un’occasione di confronto fra i rappresentanti delle Istituzioni di riferimento e delle imprese associate, su alcune delle tematiche cruciali per lo sviluppo della logistica energetica. La location, per gli ospiti provenienti da tutta Italia, ha preparato un coffe break e un brunch all’insegna dei sapori della cucina tradizionale campana che ha riscosso il gradimento e raccolto i complimenti da tutti gli intervenuti. - (PRIMAPRESS)