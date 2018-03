La Cina investe in Etiopia per il tessile. Entro il 2020 ci saranno otto centri produttivi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Quello che sta accadendo nel Corno d’Africa ad opera dei cinesi dovrebbe far riflettere anche l’Europa. Nel giro di pochi anni l’Etiopia sta diventando la terra promessa del fast fashion cinese. con hub produttivi che dove le donne, confezionano capi di abbigliamento per una paga mensile di 25 dollari. Una politica economica che se attecchisse anche in altre realtà dove la migrazione per povertà ha raggiunto numeri da esodo, potrebbe contribuire a stabilizzare i flussi di migranti in Europa. Entro il 2020 la Cina, dunque, avrà aperto ben otto centri produttivi in Etiopia. Ma se la Cina ha fatto da apripista, a star dietro a questo inaspettato trend sono marchi come Levi’s Guess, H&M, Pvh con le etichette Tommy Hilfiger e Calvin Klein e a breve potrebbe essere anche l’italiana Caledonia ad aprire una produzione lì. Non mancano già le polemiche per chi vuol vedere in questa operazione il controllo della Cina con una produzione a basso costo e senza tutele. Ma il governo etiope non sembra impensierito da questo, tant’è che ha messo i tappeti al progetto da 250 milioni di dollari per la costruzione di un mega impianto. L’obiettivo è di dare lavoro. - (PRIMAPRESS)