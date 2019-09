La Bce vara un programma di Quantitative Easing con l’acquisto di bond per 20 miliardi di euro

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - La Banca centrale europea ha varato un nuovo programma di Quantitative Easing (QE), che prevede l'acquisto di bond per 20 miliardi di euro al mese e partirà a novembre. Gli acquisti di bond decisi oggi dalla Bce con il nuovo programma di quantitative easing "dureranno tutto il periodo necessario a rafforzare l'impatto accomodante dei tassi" e il consiglio direttivo si aspetta che "finiscano poco prima rispetto a quando la Bce inizierà ad alzare i tassi", si legge ancora. Taglio tasso sui depositi a -0,50% La Banca centrale ha tagliato di 10 punti base il tasso sui depositi a -0,50%, lasciando invariati il tasso principale a 0% e su prestiti marginali a 0,25%. Sistema a due livelli per minor impatto dei tassi sulle banche Il consiglio direttivo ha inoltre stabilito un sistema a due livelli per i tassi applicati ai depositi delle banche, oggi scesi a -0,5%, attraverso il quale una parte dei depositi sarà "esentata dal tasso negativo sui depositi". La misura serve per attutire l'impatto dei tassi negativi sui margini d'interesse delle banche. - (PRIMAPRESS)