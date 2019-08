L’agenzia di rating americana Fitch assegna una tripla B all’Italia con outlook negativo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Come atteso è arrivato questa sera il giudizio di Fitch che conferma il rating BBB dell’Italia con outlook negativo che riflette “l’alto livello del debito pubblico“, una crescita debole e “la crescente incertezza” legata all’attuale dinamica politica.

Si è evitato quindi il downgrade per i conti pubblici del nostro Paese che resta due gradini sopra la soglia del junk, destinata a quei debitori considerati non affidabili come accadde per la Grecia. L’agenzia di rating statunitense, dunque, come nelle attese, ha confermato il giudizio espresso a febbraio scorso quando peraltro aveva sottolineato il “rischio di elezioni anticipate“. - (PRIMAPRESS)