Il Piano per il Sud illustrato dal premier Conte a Gioia Tauro che punta alla clausola del 34% degli investimenti

(PRIMAPRESS) - GIOIA TAURO (CALABRIA) - Il Piano per il Sud presentato con grande enfasi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ruoterà intorno alla clausola del 34% che il governo ha disposto come condizione di investimenti al Sud. “Mai più rassegnazione,mai più disagio, mai più 'causa persa'. Non vogliamo più narrazioni tossiche" per il Sud, che "deve diventare sinonimo di eccellenza". Così il premier Conte, a Gioia Tauro, presentando il Piano - Conte prosegue rivendicando - "E' la prima volta che un governo progetta un impegno decennale per il Sud”. "La politica che ci piace offre lavoro di squadra",che "non si fa distrarre dalle polemiche",obiettivo è il "bene comune”. Parole che rimarranno impresse nella memoria di quanti, in quella terra martoriata dall’abbandono e dalla criminalità, attendono che le parole si trasformino in atti concreti. - (PRIMAPRESS)