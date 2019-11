Il Ministero dei Trasporti pubblica i dati delle immatricolazioni auto ad ottobre: +6,7% rispetto al 2018

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo i dati del ministero dei Trasporti sono state 156.851 le nuove auto immatricolate in Italia a ottobre, pari al 6,7% in più dello stesso mese del 2018. Nei 10 mesi dell'anno sono state vendute 1.624.922 auto, in calo dello 0,85% rispetto all'analogo periodo del 2018. A ottobre Fca ha immatricolato 33.663 auto (-1,93% rispetto allo stesso mese del 2018). Quota in calo dal 23,35 al 21,46%. Nei 10 mesi ha venduto 386.946 vetture (in calo del 2,57% e quota che passa dal 26,39% al 23.8%). - (PRIMAPRESS)