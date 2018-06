Il gelo del G7 di Whistler dopo l'entrata in vigore dei dazi voluti da Trump

(PRIMAPRESS) - WHISTLER (CANADA) - In una fredda Whistler per il meteo che non riesce a superare i 9° di temperatura, si sente lo stesso gelo tra i partecipanti del G7 dei capi di stato che si terrà nella cittadina canadese per via della questione dei dazi Usa voluti da Trump che da ieri sono entrati in vigore ed hanno appesantito i rapporti con l’Europa. Sarà difficile evitare che il G7 dei capi di stato non sia un flop proprio per il clima che si è creato per l’affronto dei dazi.

''I più poveri e i meno privilegiati sono coloro'' che pagheranno il prezzo più alto se il commercio viene distrutto, ammonisce Christine Lagarde, il direttore generale del Fmi, invitando la ''società civile e le aziende'' a farsi sentire sul tema. E questo perché gli scambi commerciali sono il motore della crescita mondiale e fermarli rischia di avere conseguenze sulla ripresa, che procede nonostante i nodi del ''colossale'' debito privato e pubblico. A mostrare segnali di preoccupazione sul commercio è anche il governatore della Fed, Lael Brainard: ''offuscano'' le prospettive americane, che restano ''abbastanza positive'' per il 2018. Gli Stati Uniti - avverte Brainard - non sono però immuni dai rischi che arrivano da oltreoceano e che condizionano anche la politica monetaria della Fed. Fra questi ''gli sviluppi politici in Italia'' che possono compromettere ''la crescita globale sincronizzata'' dice il governatore della Fed, ribadendo la necessità di un aumento graduale dei tassi di interesse da parte della Fed. Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha avuto un incontro bilaterale con il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz a margine del G7dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. E’ in questa situazione complessa che farà il suo esordio il neo premier italiano, Giuseppe Conte che dovrà volare in Canadà. Non ci sarà, invece, Pier Carlo Padoan per il summit dei ministri finanziari. L’ex ministro era già partito ma appresa la notizia del nuovo governo ha deciso di rientrare in Italia. - (PRIMAPRESS)