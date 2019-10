Istat: i prezzi del carrello della spesa rallentano passando dallo 0,7% di agosto allo 0,4% di settembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic),al lordo dei tabacchi,registra a settembre -0,6% su base mensile e +0,3% su base annua (in lieve rallentamento da +0,4% di agosto).Così l'Istat. Decelerazione dovuta soprattutto al calo dei prezzi degli energetici non regolamentati(da -1,0% a -2,6%) e al rallentamento della crescita di quelli dei trasporti(da +1,7% a +0,4%).L'inflazione acquisita è +0,6%. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa,come per i prodotti ad alta frequenza rallentano a +0,4% da +0,7% di agosto. - (PRIMAPRESS)