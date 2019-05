Google interrompe i rapporti con Huawei per effetto della guerra dei dazi con la Cina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli effetti della guerra dell’amministrazione Trump alla Cina, fanno già la prima vittima eccellente. Già nei giorni scorsi il colosso della telefonia Huawei era comparso nella lista nera degli Usa ma ora gli effetti diventano evidenti perché è Google a fare il primo passo più evidente sospendendo ogni attività portata avanti con il colosso tecnologico cinese. Gli smartphone e gli altri apparati Huawei venduti fuori dalla Cina dovrebbero perdere l'accesso agli aggiornamenti del sistema operativo di Google per Android. E questo produrrebbe uno svantaggio competitivo anche sugli aggiornamenti della tecnologia 5G su cui l’azienda cinese è all’avanguardia.

Inoltre Huawei potrebbe perdere l'accesso anche ad alcuni servizi di Google come il Google Play Store, YouTube e il servizio di posta elettronica Gmail.

Ma delle aziende americane, Google non sarà unica e sola a ritirare la sua collaborazione perché a catena gli effetti si vedranno anche con Intel e Qualcomm solo per citarne qualcuna nel settore delle forniture di componenti elettronici. E’ solo l’inizio di una guerra commerciale che rischia di diventare anche fortemente politica. - (PRIMAPRESS)