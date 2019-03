Fca presenta il nuovo suv Alfa Romeo Tonale che verrà prodotto nel sito di Pomigliano d'Arco

Il concept del Suv Alfa Romeo Tonale

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - L'Alfa Romeo ha appena presentato al salone di Ginevra 2019 il suo nuovo SUV, il primo di dimensioni compatte. Alfa Romeo Tonale è il nome. Condivide la piattaforma della Jeep Compass, trazione integrale o anteriore. Durante la manifestazione svizzera è stato esposto un concept. La versione di produzione verrà costruita in Italia nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Nel segmento di mercato in cui il Tonale sta per entrare, i principali concorrenti saranno BMW X2, Audi Q3 e Mercedes GLA. «Finalmente cominciamo a vedere il futuro - commenta Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania - L'annuncio avvenuto oggi al salone di Ginevra, dove è stato presentato il suv compatto dell'Alfa Romeo Tonale che si produrrà a Pomigliano, sgombra il campo da tutte le polemiche e schermaglie di basso profilo degli ultimi giorni su turnistiche e carichi di lavoro. Bisogna riportare al centro le priorità dell'azione sindacale. Tutelare i lavoratori e supportare gli investimenti che portano lavoro e saturazione, per azzerare l'utilizzo della cassa integrazione. La strada è ancora lunga, ma siamo convinti che per generare sviluppo e prospettive bisogna essere pronti a rispondere alle esigenze della produzione. I lavoratori di Pomigliano sono sempre riusciti a raggiungere i più alti obiettivi e confidiamo che confermeranno questa capacità». «Dopo l’annuncio del 29 novembre finalmente è stata presentata al salone di Ginevra la nuova Alfa Tonale che verrà prodotta nello stabilimento di Pomigliano - commenta Biagio Trapani, segretario generale Fim Napoli - Frutto del sacrifico di tutti i lavoratori dello stabilimento partenopeo che unitamente coraggio delle scelte fatte dalla Fim insieme alle OOSS, hanno permesso il ritorno a casa dell’Alfa Romeo con un modello aggiuntivo alla Fiat Panda. Adesso fondamentale completare gli investimenti per garantire un futuro industriale e l’uscita dagli ammortizza sociali». - (PRIMAPRESS)