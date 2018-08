FCA: la prima volta di Manley difronte agli investitori con il nodo dei dazi di Trump

(PRIMAPRESS) - TORINO - Mentre la famiglia di Sergio Marchionne chiede massimo riserbo sulle condizioni di salute del manager per Mike Manley, il nuovo Ceo designato dal Gruppo FCA si prospetta un pomeriggio caldo perché dovrà affrontare la comunità degli investitori per parlare dell'azzeramento del debito industriale. Accanto a lui ci sarà il cfo Richard Palmer, braccio destro di Marchionne per tutte le questioni finanziarie e, fino a sabato scorso, indicato tra i possibili successori. Numeri a parte, a Manley gli investitori chiederanno come intende affrontare il mandato per le scelte strategiche del futuro.

Una questione fin troppo delicata che dovrà sciogliere un nodo: trovare un partner cinese o coreano per una partnership che possa anche mettere in conto una produzione che bandisca il diesel e punti su ibrido ed elettrico per assicurare un futuro nel lungo termine al gruppo. Ma su una scelta del genere peserebbe la questione Trump e i suoi dazi ai paesi asiatici. Come la prenderebbe il presidente Usa? - (PRIMAPRESS)