Facebook crolla in borsa e un suo azionista gli fa causa per informazioni poco trasparenti

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Contro Facebook e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg prima causa legale per il crollo in Borsa del 19%, pari a una perdita di 120mld di dollari,sull'onda di risultati societari deludenti. A dedepositare il ricorso è stato l'azionista James Kacouris che ha accusato il social e il suo patron di aver fatto dichiarazioni fuorvianti o incomplete su frenata dei ricavi,calo dei margini operativi,fuga degli utenti Il ricorso punta allo status di classaction,ovvero di causa collettiva per danni non specificati. FB non commenta. - (PRIMAPRESS)