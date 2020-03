Eurispes: rapporto sul Mezzogiorno abbandonato. La Regione Sicilia privata di 7 miliardi di Iva e Irpef dallo Stato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Qual è il vero volto della Sicilia? Da una parte quello illegale di una continua promiscuità tra criminalità e colletti bianchi tra le mura delle istituzioni locali e dall’altra quella denunciata da un rapporto dell’Eurispes sulle disparità perpetrati ai danni dei cittadini del Meridione ed ai danni di questa regione che ogni anno si vede sottratte dallo Stato cifre per circa 7 miliardi in Iva e Irpef. Vecchia storia quest’ultima su cui il giornalista e scrittore Pino Aprile si è più volte cimentato con i suoi romanzi tra storia ed attualità. Ma questa volta è il presidente dell’Osservatorio sul Mezzogiorno dell’Eurispes, Saverio Romano ad intervenire con uno studio che sottolinea la disparità adottata dallo Stato centrale rispetto alla regione siciliana. Secondo l’istituto di ricerca ed analisi, la stessa Corte dei Conti ha segnalato come gli andamenti delle giacenze di cassa rendono problematica la situazione di liquidità della Regione, indicandone la causa, oltre che nella recessione, nel contributo dovuto allo Stato dalla Regione per partecipare al risanamento dei conti pubblici nazionali. Un contributo pro capite nel 2015 pressoché quadruplo rispetto a quello di Emilia Romagna, Toscana o Veneto e secondo solo alla Lombardia, dal Pil però enormemente più grande di quello della Sicilia. Così: «Con una mano lo Stato concorre alla spesa sanitaria dei siciliani, trasferendo alla Regione 2,4 miliardi l’anno, e con l’altra se ne riprende il triplo trattenendo per sé imposte che spetterebbero alla Sicilia». Per di più, dall’1° gennaio 2017, la fetta che lo Stato preleva dell’Iva pagata dai siciliani è aumentata dal 50% circa (alla Regione ne spetterebbe il 100%, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto) addirittura al 63,6%, lasciando così alla Sicilia solo il 36,4% di quell’Iva frutto del lavoro e del patrimonio dei siciliani (da essi versata nel fare acquisti). Nel rapporto firmato da Saverio Romano si legge che le “Le legittime entrate negate all’Isola dallo Stato e lo sproporzionato carico di spese lasciatole sulle spalle hanno prodotto debiti per 9 miliardi che la Regione è stata costretta a fare per chiudere i bilanci. Ma con chi ha contratto debiti? Con lo Stato stesso, per mezzo della Cassa Depositi e Prestiti. Così, con una mano le viene prestato a interesse ciò che con l’altra le è stato sottratto. Quello che poi la Cassa Depositi e Prestiti presta alla Sicilia sono i risparmi postali che anche le famiglie e soprattutto i pensionati siciliani hanno concorso a generare. In altre parole, lo Stato presta ai siciliani i “loro” soldi, traendovene profitto tramite interesse”. - (PRIMAPRESS)