Crack Thomas Cook, Bonaccorsi (MiBact): "Abbiamo aperto un tavolo all'Enit per capire quanto l'Italia sia coinvolta"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La bancarotta dichiarata dal più grande tour operator inglese Thomas Cook, farà sentire i suoi effetti al di là dei rimpatri dei turisti. Pesa come un macigno il default di diverse centinaia di alberghi nell’arco del Mediterraneo che hanno già accusato il colpo per i mancati pagamenti di questa stagione oltre agli acconti già versati dai turisti per la stagione invernale. Nell’occhio del ciclone sono hotel, villaggi e strutture ricettive di Gracia, Spagna ed Italia che rischiano di saltare per i debiti contratti con le banche.

Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Ministero per i Beni, le attvità culturali e per il Turismo ha dichiarato: “Sulla crisi del tour operator inglese Thomas Cook abbiamo aperto stamani, presso l’Enit, un tavolo di confronto con tutti i rappresentati del settore”. Insieme - ha proseguito Bonaccorsi - abbiamo condiviso l’esigenza di capire prima di tutto i numeri e la portata delle ricadute negative di questa vicenda per il nostro Paese. Gli operatori stanno ultimando, in questi giorni, un monitoraggio di tutte le strutture e i lavoratori coinvolti, nella complessità di una vicenda che implica una diversificazione di casi a seconda anche delle varie nazionalità.

Dagli operatori è emerso - fino ad ora - una situazione di criticità limitata ad alcune zone d’Italia. Utilizzeremo tutti gli strumenti necessari per garantire al comparto l’assistenza, all’interno delle norme comunitarie e dei margini di bilancio. Il turismo italiano rappresenta una punta di eccellenza e garanzia, come anche questa vicenda dimostra, che va tutelato e sostenuto, specialmente in un momento delicato di trasformazione come questo”. - (PRIMAPRESS)