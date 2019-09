Confesercenti: in frenata i consumi delle famiglie (+0,3%). Nel primo semestre un calo di acquisti pari a 908 ml

(PRIMAPRESS) - ROMA - La spesa delle famiglie continua a frenare:nel 2019 la variazione dei consumi si fermerà a +0,3%, il valore più basso raggiunto negli ultimi cinque anni. E' quanto emerge dalle previsioni su consumi e spesa delle famiglie elaborate da Centro di elaborazioni dati e ricerche per Confesercenti, che rivedono al ribasso, dal +0,4 al +0,3%,le stime rilasciate in primavera. Si tratta oltretutto,si evidenzia,di un valore tenuto su da servizi e spese obbligate:nei primi 6 mesi dell'anno,rispetto a dicembre 2018, sono infatti spariti 908ml di acquisti in beni. - (PRIMAPRESS)