Commissione UE (Moscovici): lenta la crescita del Pil italiano con un modesto +0,1

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L’Italia fanalino di coda in Europa per crescita secondo le previsioni economiche di primavera pubblicate dalla Commissione Ue: e il prossimo anno avremo il debito più alto dell'Eurozona pari al 135,5 per cento del pil.

È questo il conto che sarà imposto agli italiani per gli undici mesi di governo populista, come emerge dalle previsioni economiche di primavera appena pubblicate dalla Commissione europea. Il rimbalzo del primo trimestre dopo la recessione di fine 2018 era un'illusione ottica. Secondo l'esecutivo comunitario, il pil dell'Italia crescerà di appena lo 0,1 per cento nel corso dell'anno, per poi salire allo 0,7 per cento il prossimo, rimanendo fanalino di coda di tutta l'Unione europea, dietro anche il Regno Unito sull'orlo della Brexit. Nel 2019 il distacco con il resto della zona euro si allarga al 1,1 per cento. Il rallentamento della Germania vale come scusa solo temporanea, visto che il pil tedesco dopo lo 0,5 per cento quest'anno dovrebbe rimbalzare al 1,5 per cento il prossimo. Il debito è così destinato a esplodere, secondo solo alla Grecia: dal 132,2 per cento del 2018 al 133,7 per cento del 2019, per poi balzare al 135,2 per cento nel 2020, un livello Il prossimo anno il paese avrà anche il deficit più alto della zona euro. Nel 2020 la Commissione prevede un disavanzo al 3,5 per cento del pil. Almeno per il 2019 i danni sono stati limitati dall'accordo raggiunto a dicembre con l'esecutivo comunitario: il deficit salirà dal 2,1 del 2018 al 2,5 per cento. Quest'anno l'Italia è superata solo dalla Francia, con un 3,1 per cento di disavanzo temporaneo, destinato a scendere al 2,2 per cento nel 2020. Ma è sul deficit strutturale – il deficit al netto del ciclo e delle una tantum – che la Commissione prenderà le sue decisioni dopo le elezioni europee. - (PRIMAPRESS)