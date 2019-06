Stipulare un’assicurazione online: vantaggi e cose da sapere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tra le tante novità offerte da internet negli ultimi anni figura la novità delle assicurazioni online. Si tratta di polizze realizzate per coprire qualsiasi genere di esigenza degli utenti del web. La comodità di fare un’ assicurazione online , direttamente dalla poltrona di casa propria, è un fatto indiscutibile. Innanzitutto è bene precisare che stipulare un’assicurazione via web, per quel che concerne la procedura, è semplice e sicuro. Una volta scelto il preventivo che fa per voi la polizza si “acquista” con un semplice click e, congiuntamente alla scelta, la compagnia assicurativa, a volte a fronte di conferma telefonica invia il bollettino di pagamento del premio assicurativo. Pagato il premio assicurativo si può anticipare via fax o via mail la ricevuta di pagamento e, per contro, arriverà la conferma da parte della compagnia assicurativa. Il tagliando di assicurazione verrà inviato a mezzo posta al vostro indirizzo e comunque anticipato a mezzo mail cosicché la copia, che volendo potrete stampare, varrà fino al momento dell’arrivo del tagliando originale.Questo procedimento presenta diversi vantaggi. Innanzitutto da un punto di vista economico visto che in questo modo sono minori i costi di stipula. Da considerare, poi, l’assenza delle commissioni ed i costi di gestione. Altro risparmio è quello di tempo.Da casa, con pochi click potrete confrontare offerte e stipulare l’assicurazione. Altro vantaggio è certamente la comodità di concludere il contratto di assicurazione comodamente da casa propria.La varietà dell’offerta disponibile sul web consente, con pochi click, di confrontare tantissime offerte e scegliere così quella che fa al caso vostro senza dover “girare” per diversi uffici. Una varietà che rende l’assicurazione online impossibile da non prendere in considerazione. Poi questo genere di assicurazioni coprono praticamente tutto. Dai viaggi agli spostamenti in aereo ed in treno, fino ad arrivare alle assicurazioni pensate per i nostri elettrodomestici ed i nostri pc.Attraverso i numerosi comparatori prezzi che si trovano in rete, il consumatore potrà valutare le diverse proposte e trovare il prodotto assicurativo più completo al prezzo migliore.L’acquisto online è protetto grazie all’utilizzo di protocolli web di sicurezza e, dopo la ricezione di un’e-mail di conferma da parte della compagnia, quest’ultima invia il bollettino da pagare e i documenti di polizza: tutto in breve tempo, senza esporre l’automobilista o il motociclista a rischio di sanzioni.La gestione della polizza è facilitata dalla presenza di aree clienti online sui portali delle compagnie e dalla possibilità di scaricare utilissime APP assicurazioni. Ciascun assicurato potrà costantemente e in ogni momento lo desideri verificare la propria situazione attraverso l’accesso alla sua area personale e potrà, sempre inserendo semplicemente i sui dati (username e password fornite dalla compagnia) tramite pc su smartphone e tablet, modificare la polizza. Ad oggi, poi, stipulare una polizza su internet è ancora più conveniente perché la stessa riforma delle assicurazioni ha dematerializzato i principali documenti assicurativi: in pratica, si sta sempre di più cercando di eliminare il cartaceo e di favorire proprio il telematico; non a caso, dal 2015, è stato eliminato l’obbligo di esibire il tagliandino cartaceo sul parabrezza, diventato virtuale. - (PRIMAPRESS)