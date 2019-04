Cala il Pil nel 2018 e cresce il debito al 131,1%. E per le famiglie si stringe la cinghia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel 2018 il deficit italiano si è attestato al 2,1% del Pil contro il 2,4% del 2017. Lo comunica l'Istat, che conferma anche il debito al 132,1% del Pil in aumento rispetto al 131,1% del 2017. Le stime non sono comunque definitive e nuovi dati saranno diffusi il 9 aprile. Reddito disponibile delle famiglie nel IV trimestre di nuovo in calo, sui livelli di inizio 2018. Quota di profitto delle società non finanziarie al 41,4%, in aumento dello 0,3% sul trimestre precedente e tasso d'investimento al 21,9% (+0,1% sul trimestre precedente). - (PRIMAPRESS)