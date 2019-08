Bombardier firma accordo di 133 mil di sterline per i treni della East Midlands Railway in Gran Bretagna

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il leader della tecnologia ferroviaria Bombardier Transportation ha annunciato oggi di aver firmato un nuovo accordo sui servizi ferroviari (TSA) con Abellio ed Eversholt Rail per il nuovo franchising di East Midlands Railway nel Regno Unito. In base al nuovo accordo che dura da oggi fino al 31 dicembre 2022, Bombardier manterrà i treni diesel-elettrici multiplo (DEMU) classe 222 di Bombardier presso il deposito di Derby Etches Park per l'utilizzo sui servizi della linea ferroviaria East Midlands Railway. Il nuovo accordo segue il precedente ruolo di Bombardier nel mantenimento dei treni da 125 miglia orarie per l'ex franchising di East Midlands Trains. Il contratto ha un valore di circa £ 133 milioni di GBP ($ 161 milioni di Stati Uniti, € 145 milioni di euro). - (PRIMAPRESS)