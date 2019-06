Un concorso per giovani designer per creare la borsa della "felicità" di Zalando Privè

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La felicità è il mood del concorso di design “My Symbol of Joy” di Zalando Privè, il club creato dalla società europea di e-commerce con sede a Berlino. Il concorso, rivolto a giovani artisti e designer consiste nel realizzare un’idea creativa per una bag di tela, la classica shopper che unisce la praticità dell’uso al riuso. Il concorso è aperto sino al 31 ottobre prossimo e mette in palio un premio in danaro di 1000 euro oltre un buono d’acquisto di Zalando Privè.

Il concorso di design “My Simbol of Joy”, come spiegano dalla divisione comunicazione dello Zalando Privè Design Award, vuole invitare a riflettere proprio sul concetto di felicità nel concedere del tempo a sé stessi. L’obiettivo del premio è di sintetizzare non i bisogni primari ma quelli che proprio nella dimensione della gestione del tempo dedicato a noi o ad una persona amata, generano un senso di benessere.

Per partecipare al concorso bisognerà presentare un disegno, una descrizione dell’idea e una breve presentazione dell’autore. Tutti i materiali dovranno essere inviati in formato PDF a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . - (PRIMAPRESS)