Ispirare il proprio arredamento e design ai colori dell’estate

(PRIMAPRESS) - MILANO - Finalmente, dopo i lunghi e rigidi mesi invernali ed una primavera quasi inesistente, l’estate ha fatto irruzione nelle nostre vite e nelle nostre case. L'arrivo della stagione più calda, infatti, ci ha spinti a godere delle sue gradevoli temperature e dei suoi meravigliosi colori riordinando la nostra casa e adeguandone gli interni per accogliere al meglio il periodo primaverile. Ma per portare ai nostri appartamenti una ventata di aria fresca non basta certo spolverare qui e là e fare un po' di sano decluttering negli armadi: in questo senso, infatti, l'arredamento diviene una componente fondamentale per trasformare la propria casa in un autentico paradiso primaverile. Vediamo insieme tutti i nuovi arredi di design che si ispirano alla bella stagione, e come trovarli ad un prezzo concorrenziale.Spesso l'arredamento, soprattutto quello di qualità, impone una spesa davvero notevole e non sempre possibile per tutte le tasche. Proprio per questo, la necessità è anche quella di economizzare sul loro acquisto, senza per questo rinunciare alla qualità dei materiali e allo stile, che deve essere sempre in linea con le tendenze più alla moda. In tal senso il web si rivela un'opportunità da cogliere al volo: grazie alla presenza di grandi negozi online come Lioshome dove potrete reperire online elementi di design stupendi e sempre orientati verso le ultime tendenze estive, senza poi considerare la vasta gamma di scelta che potrete avere. L'ideale, dunque, per chi ama il design e vorrebbe abbellire la propria casa senza per questo spendere un patrimonio.Da Parigi a Milano, passando per Colonia, le fiere dedicate al design hanno rappresentato un momento davvero interessante per valutare la diffusione di questi elementi d'arredamento nelle case di tutto il mondo. Il risultato è che i grandi marchi, sempre meno costosi e abbordabili per chiunque, stanno diventando una presenza costante all'interno delle nostre case. Anche l'Italia, però, sta avendo i suoi meritati momenti di gloria nel settore dell'arredamento: il tutto grazie a marchi che elevano il Made in Italy ad espressione dell’estate.Con l’avvento dell’estate si è in cerca di relax, tranquillità, ma anche di cambiamento. E allora perché non dare un’immagine diversa alla propria casa di vacanza? Il suggerimento per prima cosa è di cambiare radicalmente, partendo dalle pareti ed affidandosi ai parati. Ma quali acquistare. Niente di più semplice basta affidarsi al negozio on line e inserire nella finestra di ricerca la parola “carta da parati” e si apre davvero un mondo con soluzioni per tutti i gusti. Scelti i parati più adatti, la strada per dare un aspetto diverso e di novità alla casa delle vacanze è tutta in discesa.Cosa c'è di meglio delle farfalle, delle onde blu, per rappresentare la freschezza dell'aria estiva e trasferirla all'interno della propria casa? Non stiamo certo parlando delle collezioni di farfalle nelle teche, tutt'altro che allegre, ma delle componenti d'arredamento che fanno di questi graziosi insetti il loro motivo ornamentale prediletto. Ad esempio un orologio da parete sagomato con farfalle argentate che dà quel tocco di design e di freschezza che in una casa di vacanza non sta mai male. - (PRIMAPRESS)