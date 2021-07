Premio Strega: il vincitore della 75º edizione è Emanuele Trevi con “Due vite” edito da Neri Pozza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vincitore della LXXV edizione del Premio Strega è Emanuele Trevi con «Due Vite» (Neri Pozz). Il premio è stato consegnato da Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento. Rispettando le attuali prescrizioni governative in materia di distanziamento fisico, la serata finale non si è potuta svolgere alla presenza del pubblico consueto, composto dall’ampia giuria del premio e dagli altrettanto numerosi appassionati che ogni anno intervengono a Villa Giulia. La serata è stata trasmessa in diretta televisiva da Rai Tre per la conduzione di Geppi Cucciari e Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020, ha presieduto il seggio di voto. - (PRIMAPRESS)