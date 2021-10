Poesia: ecco «Il nido di primule» di Valerio Tramontano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una raccolta di circa settanta componimenti poetici sulla fede, sull'amore e sulla natura scritti durante la pandemia. Attraverso un linguaggio semplice si ripercorrono esperienze di un vissuto personale e di sensibilità interiore come volontà collettiva per un ritorno alla normalità. La voglia di ripartire, spinge, ognuno di noi, a ritrovare quella essenza di vita che si nasconde dentro il nostro animo. L’intero ricavato dell’autore sarà devoluto in beneficenza. Sara' pubblicato su questo sito: ( http://vtramontano.nextevo.0lx.net/ ) il pdf con l'indicazione della donazione effettuata.: Valerio Tramontano - Laureato in Scienze della Formazione e dell'Educazione, ha svolto attività formative aziendali. Tesserato come giornalista pubblicista, ha scritto articoli su editoriali Web e cartacei su argomenti sociali e culturali. In passato ha realizzato anche serate spettacolo a sfondo sociale collaborando con associazioni culturali a scopo benefico e realizzato cortometraggi di genere educativo per le scuole. - (PRIMAPRESS)