Matteo Renzi “Controcorrente” presenta a Roma il suo libro. L’intervista di Mentana sul futuro della politica

(PRIMAPRESS) - ROMA - È un Matteo Renzi a tutto campo e senza peli sulla lingua, quello intervistato da Enrico Mentana in occasione della presentazione del libro “Controcorrente” dell’ex premier nel chiostro del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma. Il Ddl Zan? Renzi spiega la posizione arroccata del Pd e del segretario Letta come un’occasione per sventolare la questione durante la sua candidatura alle suppletive di settembre con 35 città su cui puntare per mandare il segretario alla Camera. “Letta o chi per lui giocherà la partita nel 2022 e cercherà di recuperare il rapporto anche con noi, poi non so se riuscirà – spiega il leader di Italia Viva – Lo farà perché il Movimento 5 Stelle è morto e non lo sa". E ancora: "Finché non si fa eleggere a Siena, Letta liscerà il pelo ai 5 stelle". E poi c’è il capitolo Conte condizionato da Casalino come più volte dirà Renzi nel corso della serata. Mentana lo spinge a rispondere perché aveva consentito il Conte bis. “Per evitare il pericolo di elezioni a destra che avrebbero portato all’elezione di un presidente della Repubblica sovranista”. Secondo Renzi il Movimento 5Stelle è destinato a sparire e i sondaggi su Conte non rispondono alle aspettative di voto. E poi c’è il capitolo magistratura e l’ex premier si infiamma. “Prima delle mie vicende personali di fronte a casi di colleghi e politici indagati dicevo: forse qualcosa in fondo c’è ma mi sono dovuto ricredere”. - (PRIMAPRESS)