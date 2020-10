Il Salone Nautico di Genova, tra luci e ombre della politica, raccontato dal mensile Barche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Salone Nautico Internazionale di Genova è stato un successo, lo scrive Franco Michienzi editore e direttore dell’autorevole mensile Barche nel suo editoriale del numero in uscita a novembre. I cantieri come commenta Michienzi sono proiettati già nel futuro prossimo per innovazione tecnologica e soluzioni “green” in risposta allo spirito europeo disegnato da Ursula von der Leyen, peccato che la politica che ha fatto passerella alla rassegna ligure non ha mostrato la stessa lungimiranza dell’industria. E’ una questione che ormai ripete come un mantra anche il presidente di Confindustria

Nell’editoriale di Barche è citata la volenterosa ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, dichiaratasi anche fedelissima del salone prima ancora del suo incarico ministeriale che nel suo discorso ha affermato: “Ci stiamo cimentando nel piano del Recovery Fund e abbiamo già un punto di partenza”. Peccato che quel punto di partenza non si conosce ancora neanche ora a fine ottobre e quanto il piano abbia tenuto in considerazione il settore della nautica italiana a cominciare, come appunto rileva Barche, dal tema dell’Iva e del leasing nautico fortemente penalizzato rispetto ad altri paesi d’Europa.

Per fortuna a spingere la nautica ci pensa il cinema. In questo numero del mensile dedicato allo yachting c’è la descrizione del nuovo 75 metri di Admiral che sarà il protagonista del film d’azione Tenet, prodotto dalla Warner Bros Pictures con John David Washington, Robert Pattison, Michael Caine e Kennet Branagh le cui riprese sono state effettuate con lo sfondo della Costiera Amalfitana. - (PRIMAPRESS)