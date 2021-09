Il libro di Daniele Mencarelli “Sempre tornare” diventa un film di Paolo Genovese. Oggi l’annuncio all’Umbria Cinema Festival

(PRIMAPRESS) - TODI - A conclusione dell' Umbria Cinema Festival ospitato a Todi, si è tenuta la presentazione in anteprima del nuovo libro di Daniele Mencarelli,Sempre tornare, edito da Mondadori, che sarà in libreria il prossimo 5 ottobre; In quest’occasione,Paolo Genovese, Direttore Artistico del festival,ha annunciato di avere acquisito insieme a LOTUS Production i diritti di trasposizione cinematografica del libro ed ha aggiunto "mentre leggevo questo libro non potevo fare a meno di pensare alla sua trasformazione fotogramma per fotogramma in una storia.”Il libro, che conclude la trilogia autobiografica dell’autore, dopo La casa degli sguardi(2018) e Tutto chiede savezza (2020, Premio Strega Giovani), racconta il viaggio in autostop da Misano Adriatico a Roma del protagonista diciassettenne, nell’Italia degli anni novanta. - (PRIMAPRESS)