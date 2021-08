Editoria: un crowdfunding per raccogliere in una pubblicazione la storia folk degli anni '70

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una raccolta di fondi con il crowdfunding per completare l'uscita editoriale del Canzoniere del Lazio. E' l'iniziativa promossa dal musicologo e musicista Gerardo Casiello per raccogliere in una sola pubblicazione tutta l’Italia del folk revival negli anni Settanta. Un volume, come spiega l'autore, che sarà ricco di immagini ricco di immagini e testimonianze anche inedite. Nella raccolta di questi documenti sarà coinvolto anche lo storico della musica Francesco Coniglio. - (PRIMAPRESS)