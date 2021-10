Editoria per ragazzi: dall’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling arriva “Il Maialino di Natale” per lettori di 8 anni

(PRIMAPRESS) - LONDRA - L'atteso nuovo libro di J.K. Rowling, 'Il Maialino di Natale', è in arrivo nelle librerie. Si tratta del primo romanzo - per i lettori dagli otto anni in su - dell’autrice della saga-best seller di Harry Potter. In Italia la pubblicazione è a cura di Salani. In contemporanea uscirà anche nel Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India per il Gruppo Hachette, negli Usa e in Canada per Scholastic, e sarà tradotto in più di venti lingue. Il protagonista è Jack, che adora il suo maialino di stoffa, Mimalino, detto Lino. I due sono inseparabili, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede il peggio: Lino si perde. Jack non si scoraggia, è la vigilia di Natale, il giorno dei miracoli e in quella notte magica i giocattoli possono prendere vita. Così Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale si imbarcano in un piano audace. - (PRIMAPRESS)