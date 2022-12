Editoria: l'Esagono raccontato dal 'sabaudo' Carlo Grande nel libro "Tutt'intorno è Francia"

(PRIMAPRESS) - TORINO - «Parto leggero, per il lungo viaggio sulle strade di Francia. Troverò quel che mi serve per via, e anche un po' me stesso, perché questo libro percorre una terra che è un po' mia, fra gente che è mia, torinese e sabaudo a pochi passi dal confine». E' questo l'incipit dell'ultimo libro pubblicato dal giornalista Carlo Grande: "Tutt'intorno è Francia". Si tratta di un lungo viaggio dell'autore attraverso l'Esagono (la rappresentagione cartografica della Francia) che rappresenta un viaggio del cuore, alla scoperta dei cugini d'Oltralpe, sulle tracce dei grandi che ne hanno fatto la storia e di quelle figure che costituiscono patrimonio comune della cultura europea. Perché le montagne uniscono e non ostacolano, in barba agli odiosi muri moderni e ad un amore-odio che molto spesso affiora nei rapporti tra Italia e Francia come nelle vicende recenti delle immigrazioni. Ma di fondo resta quella vicinanza geografica e storica tra i due paesi che Grande racconta nel disincanto degli stereotipi. Ed è così che le righe di questo libro portano il lettore tra le assolate spiagge della Costa Azzurra, rifugio di artisti e scrittori, e orgoglio occitano ancora intatto - verso il cuore profondo del Paese - la Loira dei re e di Leonardo - fino al Nord di Proust e Leblanc, tra memorie letterarie e ricordi di guerra; e poi ancora giù verso le Alpi, dove Italia e Francia si saldano indissolubilmente.

"Tutt'intorno è Francia" verrà presentato il 22 dicembre (ore 18) a Torino presso la Biblioteca Civica Natalia Ginzburg alla presenza dell'autore Carlo Grande che dialogherà con lo scrittore Fabio Geda. - (PRIMAPRESS)