Editoria: in uscita le memorie da “emerito” di Papa Benedetto XVI scritte dallo stesso Ratzinger

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ratzinger, in uscita il libro postumo "In vita non voglio più pubblicare nulla. La furia dei circoli a me contrari in Germania è talmente forte che l'apparizione di ogni mia parola subito provoca da parte loro un vociare assassino". Così Ratzinger nel libro uscito postumo per suo volere "Che cos'è il Cristianesimo". Il libro, curato da Elio Guerriero e mons. Georg Gaenswein, raccoglie testi editi e inediti del periodo in cui Ratzinger è stato Papa emerito. - (PRIMAPRESS)