Dolomiti: al museo di fotografia Lumen, la presentazione del libro “The Polar Silk Road” di Gregor Sailer

(PRIMAPRESS) - PLAN DE CORONES (BOLZANO) - Al Lumen, il più alto museo di fotografia tra le valli dolomitiche, si presenterà il prossimo 2 ottobre il libro del fotografo austriaco Gregor Sailer che ha intrapreso in 4 anni diversi viaggi verso gli avamposti umani del nord, affrontando temperature fino a 55 gradi sotto lo zero, visitando zone di esclusione militare, conducendo ricerche approfondite, lavorando con un banco ottico analogico e navigando nell'imprevedibilità dell'Artico - tra le esperienze che hanno permesso all'autore di plasmare gli impressionanti mondi visivi fuori dall'ordinario raffigurati in questo lavoro.

Il catalogo The Polar Silk Road si sofferma sullo sfruttamento economico delle regioni artiche, così come sulle rivendicazioni territoriali dei rispettivi stati confinanti e ne mostra le conseguenze: tensioni geopolitiche, espansione e riattivazione di strutture militari, come anche di stazioni di ricerca. Il catalogo, che può essere acquistato al Lumen - Museo della fotografia di montagna, nell'occasione del talk con l'autore potrà anche essere firmato dal fotografo. - (PRIMAPRESS)