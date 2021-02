Cinema: L'invasione degli ultracorpi del maestro della regia Don Siegel nel saggio del critico Alberto Morsiani

(PRIMAPRESS) - MODENA - Per gli appassionati del genere fantascienza, venerdì 12 febbraio alle 21, in diretta streaming, il critico cinematografico e direttore dell’Associazione Circuito Cinema di Modena Alberto Morsiani presenterà il suo ultimo libro “L’invasione degli ultracorpi di Don Siegel” edito da Gremese. Verranno mostrate sequenze del film e si potranno porre delle domande in diretta social. Una serata ‘vintage’ rigorosamente online dedicata ad un classico del cinema di fantascienza, “L’invasione degli ultracorpi’ di Don Siegel con il saggio scritto dal critico cinematografico e direttore artistico dell’Associazione Circuito Cinema di Modena Alberto Morsiani. Il titolo dell’incontro è “L’invasione degli ultracorpi, noi siamo davvero noi?’ e avrà come protagonista appunto Alberto Morsiani che dialogherà con il direttore artistico del festival Gianluigi Lanza. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming gratuita sui canali social del Nonantola Film Festival (sito, pagina Facebook, canale Youtube) il secondo dei Nonantola Film Labs – dopo quello dello scorso dicembre sul cinema di Pasolini - pensati in presenza e poi rimandati a causa delle chiusure a tempo indeterminato dei cinema. - (PRIMAPRESS)