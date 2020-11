“Carafa”, il nuovo romanzo di Alfredo De Giovanni da oggi in libreria

(PRIMAPRESS) - BARI - Da oggi è possibile acquistare nelle librerie fisiche e online il nuovo romanzo di, edito da, con copertina e illustrazioni originali di Francesco Giani. A un anno dalle vicende di, il geologo Paolo Manfrè e l’archeologa Sandra Bianco si ritrovano alla prese con una nuova sfida: la sparizione della statua del Cristo Velato. L’indagine si svolge in cinque giorni, alternandosi a una delle vicende d’amore più famose di tutte i tempi: quella tra, amanti perduti, appartenenti alla nobiltà del Regno di Napoli del XVI secolo. Alfredo De Giovanni costruisce un thriller storico avvincente, che si dipana su tre linee temporali differenti e molto distanti tra di loro, ma intrecciate al punto tale da restituirci il senso dell'enigma del Cristo Velato, in una Napoli misteriosa, sospesa tra criminalità e passione e in cui si staglia la figura affascinante e complessa di, Principe di Sansevero. Ed è proprio lafrai più importanti monumenti storici napoletani, a unire i tre livelli narrativi costituendo non solo lo sfondo e la scenografia del romanzo, ma l’elemento vivente la cui storia e fondazione costituiscono parte essenziale dei fatti narrati. Lo stesso dicasi di, dimora cinquecentesca dei duchi d’Andria, che rappresenta il ponte ideale tra Napoli e la Puglia di cui vengono ricordati i valori identitari e peculiari del territorio di Andria e della Murgia e testimone, nel romanzo, della passione fra Maria d’Avalos e Fabrizio Carafa. Alfredo De Giovanni Geologo e project manager, segue il ciclo integrato dell’acqua gestito da Acquedotto Pugliese occupandosi dei grandi interventi infrastrutturali. Come musicista e autore, ha scritto e interpretato diversi spettacoli di teatro-canzone rappresentati in teatri e luoghi di cultura italiani. Il suo primo romanzo, Otto. L’abisso di Castel del Monte alla terza edizione (Gelsorosso), ha vinto il Premio Letterario Fortuna nel 2019 ed è in corso la realizzazione di un manga. Carafa. Il sigillo del Cristo Velato è il secondo libro di una serie che vede come protagonisti il geologo Paolo Manfrè e l’archeologa Sandra Bianco, indagatori del mistero ai confini della scienza. Gelsorosso La Casa Editrice Gelsorosso si propone come una realtà moderna e innovativa, attenta alle nuove esigenze del mercato editoriale, dell’Arte e della Cultura in generale. https://gelsorosso.it/product/carafa-il-segreto-del-cristo-velato/ - (PRIMAPRESS)