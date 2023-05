Forum Austriaco della Cultura a Roma: la fisica Giulia Pancheri presenta la biografia di Bruno Touscheks

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 22 maggio prossimo, In occasione del 45esimo anniversario della morte di Bruno Touschek (Vienna 1921-Igls 1978), il Forum Austriaco della Cultura di Roma, ricorda il grande fisico austriaco attraverso la biografia scritta dalla fisica Giulia Pancheri, “Bruno Touscheks Extraordinary Journey. From Death Rays to Antimatter“ (Springer Biographies, 2022) e “Bruno Touschek 100 years” di Luisa Bonolis, Luciano Maiani e Giulia Pancheri (Springer Nature, 2023, Open Access). Giulia Pancheri, che ha lavorato con Touschek presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati (LNF), ripercorre nel suo libro la vita del fisico che dopo le persecuzioni del periodo nazionalsocialista riuscì a stabilirsi a Roma senza tornare in Austria, se non alla fine della sua vita o per visitare la famiglia. In Italia, Touschek realizzò una serie di sviluppi rivoluzionari nella fisica delle particelle tra cui la costruzione del primo collisore materia-antimateria AdA (Anello di Accumulazione) il cui riuscito funzionamento ispira la progettazione di nuovi e piu’ potenti collisori in tutto il mondo, animando la nascita della moderna fisica delle particelle elementari.

Oltre a Giulia Pancheri, Luisa Bonolis e Luciano Maiani, parteciperanno Giovanni Battimelli, con “Le Carte di Bruno Touschek”, Enrico Agapito con un filmato sulla vita scientifica di Bruno Touschek e Francis Touschek, il figlio di Bruno Touschek. - (PRIMAPRESS)