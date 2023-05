Editoria: Giampaolo Cassitta torna in libreria con “C’era una volta l’Asinara”. Storia dell’ultimo fanalista

(PRIMAPRESS) - SASSARI - "Gianfranco Massidda ha, oggi, ottantanove anni, moltissimi dei quali trascorsi all’Asinara, dalla sua nascita fino al 1986. È stato un bambino curioso e attento e ha registrato tutto ciò che è accaduto nell’isola dal 1939 sino all’elettrificazione del faro". È su questa figura che ruota il nuovo romanzo "C'era una volta all'Asinara' dello scrittore Giampaolo Cassitta da questi giorni in distribuzione nelle librerie.

Il romanzo va oltre la biografia di una figura arcaica e romantica come quella del guardiano del faro perché è un racconto che intreccia storia e contesto sociale con una lettura scarna ma ricca di risvolti di un'epoca.

Massidda ha lavorato dal 1964 come fanalista ed è rimasto l’unico a poter raccontare quegli avvenimenti così lontani nel tempo. Questa però non è una semplice biografia ma un atto d’amore verso l’isola e il faro. I racconti camminano leggeri su questo grande scoglio posto alla fine del mondo, isolato negli anni del fascismo e del primo dopoguerra. Nessuno, sino ad oggi, aveva mai narrato le vicende dell’isola-carcere durante quel preciso periodo storico. Non ci sono molte notizie neppure negli archivi di Stato. La decisione di romanzare la vita di Gianfranco Massidda è maturata dopo una serie di incontri ed è stato deciso di costruire, attraverso le sue notizie, una piccola grande favola, un regalo immenso al mare, al vento, all’isola dell’Asinara, ai protagonisti che si sono susseguiti negli anni, comprese due principesse. Il risultato è una storia unica e irripetibile vissuta con poche cose, fatta di luci e di mare. C’è, al centro del romanzo, la solitudine del faro, la vita vissuta in un luogo dominato dai venti e dalle onde ma c’è, davvero, un grande atto d’amore di Gianfranco Massidda verso quella che è stata e sarà per sempre “la sua Asinara”. Tra la terra e il mare ci sono anche piccoli giochi letterari, citazioni di alcune canzoni di Fabrizio De André ovviamente volute e cercate come un tributo ad un grandissimo poeta e uomo di mare. Ci sono storie che rivelano verità mai svelate come, per esempio, alcune evasioni riuscite, ma sempre ufficialmente nascoste. È la favola di un’isola, dell’ultimo dei fanalisti, di un faro, e di tanto amore per il mare.

Ecco alcune date della presentazione dell'ultimo lavoro editoriale di Cassitta: 12-mag. 18.30. PORTO TORRES sede del parco nazionale Asinara 13-mag 18.30 SILIGO biblioteca comunale 27-mag 18.00 OZIERI 06-giu 18.00 SASSARI Rotary club Sassari NordVia Carlo Felice 08-giu 18.30 SASSARI Biblioteca Comunale 09-giu 19.00 CAGLIARI Fondazione Sardegna 11-giu 20.30 ALGHERO Porto di Alghero 12-giu 18.00.